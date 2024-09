Hamas posta un altro video degli ostaggi uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 SET - Hamas ha pubblicato un altro video di uno dei sei ostaggi palestinesi uccisi dal gruppo la settimana scorsa.Si tratta di Hersh Goldberg-Polin, il quale racconta nel filmato di avere "compiuto 23 anni quattro giorni prima di essere rapito al festival musicale Nova, il 7 ottobre". E poi spiega: "Da quando sono arrivato a Gaza, sono sopravvissuto con quasi nessuna assistenza medica, poco cibo e poca acqua. Non ricordo l'ultima volta che ho visto il sole o ho preso una boccata d'aria fresca".Durante il rapimento Goldberg-Polin è stato ferito da una granata e gli è stato amputato un braccio. Cittadino israelo-statunitense, era nella lista degli ostaggi da liberare per ragioni umanitarie in luglio."Il video deve servire da immediato campanello d'allarme per il mondo affinché agisca oggi per garantire il rilascio dei restanti 101 ostaggi prima che sia troppo tardi", ha detto la sua famiglia, che ha dato il permesso di diffusione del filmato."Nessun'altra famiglia dovrebbe sopportare quello che abbiamo passato noi", ha aggiunto. (ANSAmed).

