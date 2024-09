Capo dell'intelligence turca vede il premier libico Dbeibeh

(ANSAmed) - ISTANBUL, 06 SET - Il capo dei servizi segreti turchi, Ibrahim Kalin, si è recato in Libia dove ha avuto un incontro con il premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh e i vice presidenti del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al-Lafi e Musa al-Koni, alcuni ministri e alti funzionari della Sicurezza e dell'Intelligence.Il superamento dei conflitti in Libia attraverso una riconciliazione nazionale è stato il principale argomento al centro dei colloqui, secondo quanto riferisce la tv di Stato Trt citando fonti nella Sicurezza, e Kalin ha ribadito l'approccio di Ankara che mira ad una stabilità nel Paese basata sull'unità.La discussione ha toccato anche le relazioni bilaterali tra Turchia e Libia e la situazione a Gaza. Valutando gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, è stata sottolineata la necessità di aumentare la cooperazione in campo politico e di sicurezza, e di intraprendere azioni comuni per sostenere la stabilità regionale e proteggere i civili.La questione della Libia è stata al centro dei colloqui tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e l'omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, mercoledì ad Ankara. Durante una conferenza stampa al termine dell'incontro, Sisi aveva detto che continuerà a consultarsi con Erdogan "per raggiungere la sicurezza e la stabilità politica in Libia", affermando "la necessità di organizzare simultaneamente le elezioni presidenziali e legislative, il ritiro delle forze straniere illegali e dei mercenari, e di porre fine al fenomeno delle milizie armate, affinché la Libia possa mettere fine a tutti gli aspetti dell' (attuale) divisione e raggiungere sicurezza e stabilità". (ANSAmed).

