Ankara condanna Israele per l'uccisione dell'attivista

(ANSAmed) - ISTANBUL, 06 SET - La Turchia ha condannato Israele per la morte dell'attivista americana di origine turca Aysenur Ezgi Eygi, colpita alla testa dalle forze israeliane mentre partecipava a una protesta a Beita, in Cisgiordania, a sud di Nablus, secondo quanto riportato da Anadolu. "Condanniamo questo omicidio commesso dal governo (del premier israeliano Benyamin) Netanyahu", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri turco, dove Ankara afferma che "una nostra cittadina di nome Aysenur Ezgi Eygi è stata uccisa dai soldati israeliani di occupazione nella città di Nablus in Cisgiordania". (ANSAmed).

