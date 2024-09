A Beirut, in Libano, stamani alcune centinaia di manifestanti, titolari di conti correnti congelati da cinque anni a seguito del collasso bancario palesatosi nel 2019, hanno manifestato di fronte al palazzo di giustizia.Un sit-in che si è svolto mentre l'ex governatore della Banca centrale, Riad Salame, è in stato di fermo e sotto interrogatorio da parte della procura di Beirut per illeciti finanziari.Salame, 73 anni, per 30 anni fino al 2023 governatore dell'istituto di credito nazionale, è accusato da più parti di essere corresponsabile del crack finanziario del 2019. Ed è indagato in Libano e in diversi paesi europei per illeciti finanziari.

