'Famiglie ostaggi Usa chiedono accordo unilaterale con Hamas'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 SET - Le famiglie degli ostaggi di cittadinanza americana prigionieri di Hamas hanno esercitato forti pressioni sulla Casa Bianca, chiedendo di prendere seriamente in considerazione un accordo unilaterale con i terroristi per la liberazione dei loro cari. Lo riferisce la Nbc. Secondo cinque fonti vicine ai colloqui, questa opzione è ora in discussione tra gli alti funzionari dell'amministrazione Biden.L'urgenza della questione è aumentata dopo che Hamas ha ucciso sei ostaggi, tra cui il cittadino israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin. Domenica si è tenuto un incontro urgente tra i familiari e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Durante l'incontro i parenti dei cittadini americani ancora detenuti hanno esortato l'amministrazione a esaminare un accordo con Hamas, indipendentemente da Israele. Quattro rapiti israelo-americani sarebbero ancora vivi e prigionieri di Hamas, i corpi di altri tre sono tenuti in ostaggio. (ANSAmed).

