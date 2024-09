Carlo Baldocci è il nuovo ambasciatore a Riad

(ANSAmed) - ROMA, 05 SET - Carlo Baldocci ha assunto oggi l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Riad.Nato a Roma il 22 novembre 1966, si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" nel 1990, con una tesi sulle sanzioni nel Diritto internazionale. In seguito ad esame di concorso, il 2 marzo 1992 è nominato Volontario nella carriera diplomatica.Dopo i primi incarichi all'Ufficio per il Medio Oriente della Direzione Generale per gli Affari Politici e alla Segreteria Generale del Ministero, nel 1995 è destinato all'Ambasciata d'Italia a Teheran, ove svolge le funzioni di Capo dell'Ufficio economico e commerciale. Nel 1999 assume presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, come Capo della Segreteria dell'Ambasciatore.Nel 2003 rientra a Roma per prendere servizio quale Consigliere Diplomatico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ricopre tale ruolo per dieci anni, con tutti i Ministri che si succedono nella carica. Nel 2013 torna alla Farnesina per contribuire a formare, e poi guidare, l'Unità per le Politiche e le iniziative di attrazione degli investimenti esteri presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese. Nel 2015 è distaccato a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, dove svolge il ruolo di Direttore degli Affari Internazionali e, poi, di Responsabile Public Affairs e membro del Comitato di Direzione di Gruppo.A maggio 2019 rientra al Ministero degli Affari Esteri per un secondo incarico presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.A settembre 2019 è nominato Ambasciatore d'Italia ad Al Kuwait. Nel 2023 torna a Roma per prestare servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza della Farnesina.È Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere dell'Ordre National du Mérite francese.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA