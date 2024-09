Tunisia: custodia cautelare per candidato Zammel

(ANSAmed) - TUNISI, 04 SET - La procura del tribunale di Manouba ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del candidato alle elezioni presidenziali tunisine, Ayachi Zammel, per "raccomandazioni, violato dati personali e offerto regali per influenzare gli elettori". Lo ha detto il suo avvocato, Fawzi Djaballah all'agenzia di stampa tunisina Tap. Zammel era stato arrestato lunedi' all'alba dagli inquirenti e mantenuto in stato di fermo. Sempre secondo il suo difensore, Zammel comparirà domani davanti ai giudici e se le accuse per l'art. 161 della legge elettorale fossero confermate "potrebbero portare al suo ritiro dalla corsa presidenziale". I reati a lui contestati sarebbero riconducibili all'art 161 della legge 161 del 26 maggio 2014, modificata dal decreto legge n 55 del 15 settembre 2022, che prevede una pena da due a cinque anni di reclusione e l'interdizione della candidatura a vita.Zammel è ex parlamentare di Tahya Tounes e segretario generale del piccolo partito liberale Azimoun. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA