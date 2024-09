'Negoziatori Israele a mediatori, ritiro da Asse Filadelfia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 SET - I negoziatori israeliani hanno dichiarato ai mediatori di sostenere ancora un ritiro completo dell'Idf dal Corridoio Filadelfia, tra l'Egitto e Gaza, nella seconda fase dell'accordo, nonostante le parole di lunedì del primo ministro Benyamin Netanyahu secondo cui Gerusalemme deve mantenere una presenza militare nell'Asse a tempo indeterminato.Lo ha riferito la tv pubblica Kan. Poche ore prima della conferenza stampa del premier, il capo del Mossad David Barnea è volato d'urgenza a Doha per informare il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani della posizione di Gerusalemme.L'ufficio di Netanyahu non ha smentito queste notizie, sostenendo invece che il gabinetto di sicurezza non ha ancora discusso la seconda fase dell'accordo. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che Israele ha accettato l'ultima proposta, che richiede all'Idf di ritirarsi dalle aree densamente popolate lungo il corridoio Filadelfia durante la prima fase di sei settimane dell'accordo. Le dichiarazioni dei portavoce dell'amministrazione Biden hanno lasciato aperta la possibilità che le truppe israeliane rimangano in altre parti del corridoio che non sono adiacenti alle aree densamente popolate del tratto di confine tra Egitto e Gaza. (ANSAmed).

