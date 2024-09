Hamas pubblica il video di un altro dei 6 ostaggi uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 SET - Hamas ha pubblicato il video di Ori Danino, uno dei sei ostaggi assassinati a Gaza durante la prigionia, il cui corpo è stato recuperato sabato scorso dall'Idf in un tunnel sotto la città di Rafah."Le nostre condizioni di vita sono molto difficili, non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è elettricità", dice Ori nel filmato nel video, parlando anche di continui spari e bombardamenti.Poi, rivolto al primo ministro Benyamin Netanyahu e al gabinetto di guerra dichiara: "Ci avete tradito il 7 ottobre, oggi state cercando di ucciderci uno dopo l'altro in tentativi di salvataggio falliti". Danino quindi chiede davanti alla telecamera: "Dove eravate quando mi hanno sparato?" Il 7 ottobre Ori era al festival Nova, aveva cercato di salvare altri ragazzi in fuga ma era stato inseguito dai terroristi e portato nella Striscia. Rivolgendosi al popolo di Israele, ha implorato: "Continuate a fare tutto il possibile finché non usciremo vivi da qui Non trascurateci. Portateci fuori in vita, perché a questo ritmo nessuno sopravvivrà". Poi, parlando alla sua famiglia: "Non passa giorno senza che io pensi a voi". (ANSAmed).

