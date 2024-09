Allarme di Frontex sulle risorse, 'la situazione è rischiosa'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 04 SET - Nel suo intervento in Commissione Libertà civili al Parlamento europeo, il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) Hans Leijtens ha avvertito della "mancanza di risorse" per rispondere alla sfida migratoria. "Abbiamo visto che le necessità espresse dagli Stati membri vanno oltre le nostre capacità di risposta" ha spiegato il capo dell'Agenzia Ue. "Ci mancano le risorse e ci sono state delle proposte che prevedono un taglio al nostro bilancio e i trasferimenti a Eu-Lisa ed Europol che potrebbero avere delle implicazioni sui costi di operazione" ha aggiunto. "Se non abbiamo un bilancio adeguato, non siamo in grado di rispondere a queste sfide. Ci troviamo in una situazione che definirei rischiosa", ha aggiunto. D'altro canto, Leijtens ha espresso "apprezzamento" per l'impegno della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad aumentare il personale dell'Agenzia nel prossimo mandato ma "le risorse sono la prima cosa da fare", ha aggiunto. (ANSAmed).

