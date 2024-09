Media: 'Netanyahu torna negli Usa a fine settembre'

TEL AVIV - Un funzionario israeliano ha riferito al Times of Israel che il primo ministro Benyamin Netanyahu tornerà negli Stati Uniti entro la fine del mese per tenere un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.



E' probabile che il premier intervenga alla 79ma sessione dell'incontro dei leader mondiali a New York il 26 settembre.



Netanyahu è stato a Washington a fine luglio dove ha incontrato il presidente Joe Biden, Donal Trump e ha parlato al Congresso.

