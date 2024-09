In Libano arrestato l'ex governatore della Banca centrale

BEIRUT - E' stato arrestato in Libano Riad Salameh, ex governatore della Banca centrale e uscito di scena nei mesi scorsi dopo esser stato da più parti accusato di aver contribuito in maniera determinante a causare la crisi finanziaria palesatasi nel paese del 2019. Lo riferiscono media libanesi che citano fonti giudiziarie locali. Salame, per trent'anni governatore della Banca centrale libanese sin dalla metà degli anni '90, è da alcuni anni indagato in Libano e diversi paesi europei per illeciti finanziari che sarebbero stati compiuti sin dai primi anni 2000.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA