In Tunisia tribunale amministrativo contesta decisione autorità elettorale

TUNISI - Prosegue il braccio di ferro tra il tribunale amministrativo di Tunisi e l'Alta Autorità Elettorale Indipendente (Isie) relativo all'annuncio della lista definitiva dei candidati alle presidenziali del 6 ottobre prossimo che ha escluso tre ricorrenti ammessi in appello dal tribunale amministrativo. Il tribunale amministrativo ha affermato in una nota di aver trasmesso in tempo all'Alta Autorità Elettorale Indipendente (Isie), il 2 settembre, copie delle sentenze pronunciate dalla sua assemblea generale nell'ambito dei ricorsi relativi alla lista dei candidati alle elezioni presidenziali, opponendosi alla versione dei fatti del presidente dell'Isie Farouk Bouasker che ha affermato che sono state convalidate le candidature di tre soli candidati perchè "il Tribunale amministrativo non ha comunicato ufficialmente le sue decisioni (all'autorità elettorale) entro il termine stabilito" di 48 ore. Il tribunale amministrativo sottolinea inoltre come l'Isie aveva annunciato di proclamare la lista definitiva dei candidati alla presidenza entro martedì 3 settembre 2024, mentre invece l'ha fatto il giorno 2 settembre. La situazione è complicata dal fatto che in Tunisia non è stata istituita la Corte Costituzionale.

