Voli fermi al Ben Gurion di Tel Aviv per lo sciopero generale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 SET - Il blocco dei voli all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, iniziato questa mattina per lo sciopero generale potrebbe essere prorogato oltre le 10 del mattino nonostante le forti pressioni del governo affinché riprendano le operazioni,. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari dell'aeroporto al notiziario di Channel 12. Al momento i voli non partono e i bagagli registrati non vengono caricati sugli aerei.Un funzionario della Federazione del lavoro dell'Histadrut ha dichiarato al Canale 12 che l'organizzazione sta valutando di estendere lo sciopero generale a domani. (ANSAmed).

