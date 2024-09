Procede in Egitto il progetto sul 'capitale umano'

IL CAIRO - Procede in Egitto la realizzazione di un progetto nazionale di sviluppo che mira a migliorare il "capitale umano" attraverso una serie di iniziative nei settori della salute, dell'istruzione, della cultura, dello sport e dell'occupazione.



Come informa una nota dell'Ufficio stampa del governo egiziano (Sis) il presidente Abdel Fattah al-Sisi domenica è stato aggiornato dal premier Mostafa Madbouly sull'andamento del progetto dal titolo "Un nuovo inizio per la costruzione umana".



L'iniziativa coinvolge tutte le entità dello Stato, la società civile e il settore privato, con l'obiettivo di garantire una distribuzione equa ed efficace delle risorse statali a beneficio di tutte le categorie di cittadini, migliorando così la qualità della vita in tutti i governatorati della Repubblica. Alla riunione ha partecipato anche Khaled Abd Al-Ghaffar, Vice Primo Ministro e Ministro della Salute e della Popolazione.



Sisi ha sottolineato l'importanza di completare rapidamente i piani esecutivi per le varie componenti dell'iniziativa, evidenziando che il capitale umano rappresenta la vera ricchezza dell'Egitto e deve essere sviluppato e valorizzato. Il presidente ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore coordinazione e integrazione degli sforzi tra le diverse agenzie statali in tutto il territorio nazionale per raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa "nel più breve tempo possibile", in modo che i cittadini possano percepire al più presto i suoi benefici, informa ancora la nota.



L'incontro ha anche toccato lo sviluppo di progetti specifici nel settore della salute, come il potenziamento dell'Istituto Nasser, la creazione di laboratori centrali a Badr, e il miglioramento del Centro di oncologia Dar Al-Salam Hermel in collaborazione con l'Istituto Gustave Rousset, affinché diventi un centro di eccellenza regionale. È stato inoltre discusso il progresso del sistema di assicurazione sanitaria globale, con un'attenzione particolare alla rapida costruzione e sviluppo di ospedali, unità e centri medici nei governatorati interessati dalla seconda fase del progetto.



In questo contesto, il vicepremier ha illustrato gli sviluppi del progetto "La città medica della capitale", concepito per realizzare un "significativo salto di qualità" nei servizi sanitari in Egitto e nella regione, grazie all'adozione delle tecniche più avanzate, incluse quelle di intelligenza artificiale, e alla sua elevata capacità di accoglienza, supportata da "risorse mediche e umane di altissimo livello".



L'incontro ha anche affrontato gli sforzi del governo per promuovere gli investimenti nel settore sanitario, offrendo incentivi per attrarre investitori e garantire l'armonizzazione tra il sistema di assicurazione sanitaria globale e il settore privato, con l'obiettivo di offrire i migliori servizi sanitari ai cittadini egiziani e ampliare la disponibilità di servizi medici in tutto il paese. Infine, si è discusso della localizzazione dell'industria farmaceutica e della promozione degli investimenti in questo settore.





