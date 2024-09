Migranti: a Tunisi conferenza su rotte migratorie

(ANSAmed) - TUNISI, 02 SET - L'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali e il gruppo di ricerca sulla rotta migratoria del Mediterraneo, "ErmeNautica-Saperi in rotta" organizzano il prossimo 7 settembre, al Cinema Rio di Tunisi. la conferenza "Modi di sussistenza e forme di resistenza nel Mediterraneo alla luce delle politiche di esternalizzazione delle frontiere". in programma una serie di interventi sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, con la partecipazione di esperti, antropoligi e ricercatori italiani e tunisini. Ermenautica-Saperi in Rotta, progetto nato da studentesse e studenti, docenti e marinai/e, si propone di esplorare, navigando a vela, il mare come campo di azione collettiva e di analisi teorica.Attraverso i concetti di confine, convivenza, conflitto e condivisione, in cui il con indica la centralità delle relazioni, si raccontano "dal mare" - e in particolare dal Mediterraneo, dominato oggi da geopolitiche di immobilità e morte - i dinamismi, le connessioni e le possibilità creative.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA