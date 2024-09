Herzog a funerale Hersh, 'chiedo perdono a nome di Israele'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 SET - "Hersh, chiedo perdono a nome dello Stato di Israele per non essere riusciti a riportarti in patria sano e salvo e non aver saputo proteggerti": lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog al funerale di Hersh Goldberg-Polin, giustiziato da Hamas insieme ad altri cinque ostaggi.Il presidente Herzog ha pronunciato l'elogio funebre al funerale di Hersh Goldberg Polin. "Rachel, Jon, Libi e Orli, vi chiedo perdono. Ora abbiamo un compito urgente e immediato. Chi prende le decisioni deve fare tutto il possibile, con determinazione e coraggio: salvare coloro che possono ancora essere salvati e riportare a casa tutti i nostri figli e figlie, i nostri fratelli e sorelle", ha detto il presidente rivolto ai genitori e alle sorelle di Hersh. (ANSAmed).

