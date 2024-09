Al via il voto della diaspora per le presidenziali algerine

ALGERI - Gli elettori algerini all'estero hanno iniziato oggi a votare per le presidenziali anticipate che si svolgeranno il 7 settembre. La radio pubblica algerina ha riferito, citando l'Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), che 865.490 persone sono registrate nelle liste elettorali all'estero, spiegando che le votazioni continueranno fino a sabato prossimo.



In base ai dati dell'Autorità elettorale, 117 delle sue commissioni stanno monitorando l'organizzazione del voto all'estero, di cui 18 in Francia, 30 in altri Paesi europei, 22 nei Paesi arabi, 21 nei Paesi africani e 26 in Asia, in America del Nord e in quella del Sud. L'articolo 132 della legge elettorale algerina stabilisce che "il presidente dell'Autorità nazionale indipendente per le elezioni, in coordinamento con le rappresentanze diplomatiche e consolari, può anticipare la data di apertura delle votazioni di 120 ore".



Tre settimane di campagna si concluderanno alla mezzanotte di domani e il Paese entrerà in un periodo di silenzio elettorale in vista del voto di sabato. In lizza per il palazzo presidenziale di El Mouradia di Algeri, ci sono il presidente uscente Abdelmadjid Tebboune, il leader del Movimento per la Società della Pace (Msp), il più grande partito islamista, Abdelali Hassani, e Youssef Aouchiche, primo segretario del Fronte delle forze socialiste (Ffs), la formazione di opposizione più antica del Paese.

