Hamas, 'colloqui verso collasso per le richieste di Israele'

(ANSAmed) - ROMA, 30 AGO - I negoziati tra Israele e Hamas stanno "andando verso il collasso": lo ha dichiarato una fonte anonima di alto livello del gruppo palestinese al media filo-Hezbollah Al-Mayadeen, rilanciato da Times of Israel.Secondo il funzionario, i recenti incontri in Qatar non sono riusciti a portare a una svolta poiché Israele insiste nel mantenere una presenza nel corridoio Filadelfia, mentre non è disposto a rinunciare al veto sulle identità di 65 prigionieri palestinesi che scontano l'ergastolo per essere rilasciati come parte di un accordo. "I negoziati stanno andando verso il collasso a causa del rifiuto di Israele di rispondere alle proposte dei mediatori di occuparsi delle questioni attuali", afferma la fonte aggiungendo che Egitto, Qatar e Stati Uniti sarebbero "frustrati" dalle richieste di Gerusalemme. (ANSAmed).

