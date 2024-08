Agenda settimanale dal 2 all'8 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 30 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 2 all'8 settembre: LUNEDI' 2 SETTEMBRE DUBAI - Nell'ambito dell'attività promozionale 2024 a supporto del settore moda, l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese Italiane organizza una collettiva italiana alla settimana della moda di Dubai (anche domani).DOHA - Prosegue la mostra 'Cosmic Canvas-Space Art Exhibition' (fino al 20 settembre).PARIGI - Continuano i Giochi Paralimpici 2024 (fino all'8 settembre).VENEZIA - Prosegue il Festival del Cinema (fino al 7 settembre).MARTEDI' 3 SETTEMBRE TUNISI - Annuncio della lista definitiva dei candidati per le elezioni presidenziali del 6 ottobre.MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE OTRANTO - Al via il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo (fino al 7 settembre).GIOVEDI' 5 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare VENERDI' 6 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare SABATO 7 SETTEMBRE ALGERIA - Elezioni presidenziali "anticipate".TUNISI - Conferenza dal titolo 'Modi di sussistenza e forme di resistenza nel Mediterraneo alla luce delle politiche di esportazione delle frontiere'.DOMENICA 8 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

