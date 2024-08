Comandante Usa in Africa incontra ministro difesa Tunisia

TUNISI - Le prospettive della cooperazione Tunisia-Stati Uniti nel settore militare e i mezzi per rafforzarla sono stati i temi al centro dell'incontro tra il neo ministro tunisino della Difesa, Khaled Shili, e il comandante dell'Africa Command degli Stati Uniti (Africom), generale Michael Langley. Lo si legge in un comunicato del ministero della Difesa di Tunisi. La Tunisia nel 2015 ha ottenuto lo status di alleato maggiore (non membro) della Nato".



Shili, si evince dal comunicato, "ha elogiato l'eccezionale livello di cooperazione militare con gli Stati Uniti d'America in vari settori come l'addestramento, l'addestramento, il supporto logistico e le esercitazioni militari congiunte, oltre alla regolarità della commissione militare congiunta tunisino-americana e al suo ruolo nell'attuazione dei programmi di cooperazione concordati, rendendolo un modello di cooperazione con i Paesi amici, esprimendo la disponibilità del Ministero a svilupparlo e ad ampliare i suoi orizzonti e ambiti al fine di servire gli interessi di entrambi i paesi".



Da parte sua, Langley ha accolto con favore, "questo incontro che costituisce un'opportunità per fare il punto sulla profondità e la solidità delle relazioni militari tra i due paesi, apprezzando il livello di cooperazione bilaterale ed esprimendo la volontà di svilupparla ulteriormente e diversificare i suoi ambiti". Il comandante di Africom ha sottolineato che la Tunisia è in prima linea tra i Paesi africani con i quali gli Stati Uniti d'America intrattengono rapporti di cooperazione storici e distinti, sottolineando l'impegno dell'amministrazione americana a sostenere gli sforzi del ministero della Difesa per rafforzare le capacità dell'esercito tunisino.





