Unrwa, non possiamo vaccinare sotto un cielo pieno di bombe

ROMA - Nuovo appello dell'agenzia dell'Onu di aiuti per i rifugiati palestinesi (Unrwa) per una tregua umanitaria a Gaza che consenta la vaccinazione antipolio per oltre 640 mila bambini. "Con @UNICEF, @WHO e i partner, stiamo lavorando per avviare una campagna di vaccinazione su larga scala contro la poliomielite il prima possibile a #Gaza.



Perché ciò accada, abbiamo bisogno di una pausa umanitaria", ha scritto l'Unrwa in un post su X. "Non possiamo vaccinare i bambini sotto un cielo pieno di bombe e attacchi. Abbiamo bisogno di umanità", si legge ancora nello stesso messaggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA