Unicef, a Gaza serve pausa da combattimenti per vaccinare bimbi

"I bambini a Gaza stanno affrontando rischi inimmaginabili per le loro vite e la loro salute, compresa la polio ora confermata in un bambino di 10 mesi. L'Unicef e i suoi partner sono pronti a somministrare i vaccini anti polio per proteggere i bambini a Gaza e nella regione. Ma dobbiamo avere una pausa nei combattimenti". Lo scrive il direttore generale dell'Unicef Catherine Russell su X.

