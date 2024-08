Oim: aperta a Tunisi la Scuola estiva sulle migrazioni

(ANSAmed) - TUNISI, 27 AGO - Alla presenza di diversi ambasciatori, tra cui quello d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha preso il via a Tunisi l'ottava edizione della "Scuola estiva sulle migrazioni", quest'anno sotto il tema "moltiplicare le vie della migrazione regolare, opportunità e sfide" In effetti gli interventi e i dibattiti della prima giornata "hanno evidenziato la necessità di moltiplicare e rafforzare le rotte migratorie regolari come unico modo per raggiungere un'efficace governance della migrazione, che può essere vantaggiosa per tutte le parti interessate coinvolte". In quest'ottica i percorsi regolari, siano essi legati all'istruzione, al lavoro, al ricongiungimento familiare o ai bisogni umanitari, richiedono un approccio collaborativo che coinvolga governi, organizzazioni internazionali e comunità", scrive l'Oim sul proprio sito sottolineando l'importanza di istituire sistemi che garantiscano una gestione a 360° delle nuove rotte migratorie, dalla partenza dal Paese di origine fino all'integrazione di successo nel Paese di destinazione, fino alla preparazione di un possibile ritorno.I dibattiti andranno avanti sino al 30 agosto, giorno di chiusura dell'evento, organizzato ogni anno a Tunisi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), in collaborazione con l'Istituto Nazionale tunisino per il Lavoro e gli Studi Sociali (Intes). La 'Summer School on Migration' rientra nel Programma regionale di sviluppo e protezione dei migranti (Pdpp) in Nord Africa, finanziato dall'Unione europea (Thamm plus) e attuato dall'Oim in Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, al fine di approfondire le conoscenze in materia di migrazione, rafforzare la coesione tra le comunità ospitanti e quelle migranti e sostenuto anche dall'Africa Regional Migration Program (Usa). (ANSAmed).

