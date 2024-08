Libia: Onu, 'non usare la risorsa petrolio per fini politici'

(ANSAmed) - TUNISI, 27 AGO - La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) esprime "la sua profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Libia derivante da decisioni unilaterali". Lo si legge sul sito dell'Unsmil che "ritiene che continuare con azioni unilaterali avrà un costo elevato per il popolo libico per risolvere la crisi prolungata e rischia di precipitare il collasso finanziario ed economico del paese"."In linea con il suo mandato ai sensi della risoluzione 2702 (2023) del Consiglio di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti, la missione Onu sta convocando una riunione di emergenza per tutte le parti coinvolte nella crisi della Banca centrale della Libia al fine di raggiungere un consenso basato su accordi politici, leggi applicabili e il principio di indipendenza della Banca centrale, nonché per garantire la continuità dei servizi pubblici". Alla luce di questi sviluppi, Unsmil chiede inoltre i seguenti urgenti passi: sospensione di tutte le decisioni unilaterali relative alla Banca centrale della Libia, revoca immediata della 'forza maggiore' che ha motivato la chiusura dei giacimenti petroliferi e astensione dall'uso della principale fonte di reddito del paese per fini politici, stop di qualsiasi escalation e astensione dall'uso della forza per raggiungere obiettivi politici o interessi di fazione, e garantire la sicurezza dei dipendenti della Banca centrale e proteggerli da minacce e arresti arbitrari".La missione sottolinea che "risolvere questa crisi emergente è una necessità urgente per creare un ambiente favorevole a un processo politico inclusivo, sotto gli auspici dell'Onu e con il supporto della comunità internazionale. Questo processo avrà lo scopo di rimettere la Libia sulla strada delle elezioni nazionali, anche attraverso l'accordo su un governo unificato, per porre fine alla legittimità istituzionale erosa e alle divisioni che affliggono il paese. (ANSA) (ANSAmed).

