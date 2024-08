A Gaza la Caritas pronta a vaccinare i bambini contro la polio

(ANSAmed) - ROMA, 27 AGO - Malgrado tutte le difficoltà e lo stop agli aiuti umanitari, Caritas Gerusalemme continua a fare l'impossibile per garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione della Striscia di Gaza.Sarà proprio la Caritas, con i suoi operatori che non hanno mai lasciato la Striscia dopo il 7 ottobre 2023 - e che ha subito anche due vittime - a somministrare le vaccinazioni alla popolazione, in particolare ai bambini.Lo staff medico di Caritas Gerusalemme ha già iniziato a seguire la formazione specifica necessaria alla vaccinazione antipolio. I vaccini sono già stati messi a disposizione e fra pochi giorni inizieranno a essere somministrati.Attualmente sono operativi 7 centri medici su 9 (due non possono operare a causa delle condizioni di sicurezza) che coordinano un totale di 14 team medici. Uno di essi è a Gaza City (nella parrocchia Sacra Famiglia) gli altri a sud del fiume (Wadi Gaza), a Nuseirat, Khanyounis, Deir al Balah.La situazione resta disastrosa e ad alto rischio. Anche due famiglie dello staff Caritas sono state recentemente sfollate a seguito delle nuove operazioni a Deir al Balah.Ad oggi, con i programmi Caritas, sono state assistite più di 28mila persone, di cui 12mila con interventi sanitari, 500 con assistenza psicologica e più di 3.000 famiglie con aiuti economici. (ANSAmed).

