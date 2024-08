Il presidente della Tunisia annuncia un maxi-rimpasto di governo

(ANSAmed) - TUNISI, 26 AGO - Il presidente tunisino Kais Saied ha sostituito oggi 19 ministri, tra cui quelli degli Esteri e della Difesa. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in una dichiarazione pubblicata su Facebook. "Questa mattina, 25 agosto 2024, il presidente della Repubblica ha deciso di apportare un cambio di governo", si legge nella dichiarazione, senza fornire alcuna motivazione per il brusco rimpasto, in vista delle elezioni presidenziali del 6 ottobre. Oltre ai nuovi ministri, la nuova squadra comprende anche tre segretari di Stato Solo 5 i ministri non toccati dalla decisione del presidente Saied: Giustizia, Interno, Finanze, Energia e Infrastrutture.Tra le nomine, Khaled Shili è il nuovo ministro della Difesa, Mohamed Ali Nafti degli Esteri, Mustapha Ferjani della Sanità, Samir Abdelhafidh, dell'Economia, Issam Lahmer degli Affari sociali, Samir Abid del Commercio, Ezzeddine Bechikh dell'Agricoltura, Noereddine Nouri dell'Istruzione. (ANSAmed).

