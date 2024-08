Presidenziali Tunisia, ong chiedono più diritti per gli osservatori

ROMA - Quattro ong tunisine hanno condannato la decisione delle autorità del Paese di negare a un'associazione e ad una giornalista il diritto di monitorale le elezioni presidenziali del prossimo 6 ottobre ed hanno chiesto più diritti per gli osservatori. La presa di posizione giunge dopo che l'Alta autorità Indipendente per le elezioni (Isie) ha respinto la richiesta di accreditamento della ong anticorruzione 'I Watch' come osservatore elettorale, così come è capitato alla giornalista Khaoula Boukrim, proprietaria del sito Tumedia. La commissione elettorale ha citato in questo ultimo caso il mancato rispetto dei criteri di "neutralità e professionalità".



La Rete tunisina Mourakiboun, la Coalizione Awfia per la democrazia e l'integrità elettorale, il Centro mediterraneo tunisino e l'Associazione Ibsar per la cultura e la ricreazione per i non vedenti hanno affermato sui loro canali social che limitare il diritto di accreditamento è un tentativo di impedire alla società civile di svolgere il proprio ruolo nel monitoraggio delle elezioni e costituisce "una flagrante violazione della legge e dei principi democratici". Le ong hanno invitato inoltre tutte le parti coinvolte nelle elezioni a rispettare pienamente questo diritto fondamentale, senza eccezioni. Le associazioni chiedono di evitare qualsiasi passo che possa ostacolare o limitare il diritto di osservazione della società civile in tutte le fasi del processo elettorale.





