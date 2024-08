Migranti: 100.000 hanno chiesto asilo in Spagna da inizio 2024

(ANSAmed) - MADRID, 23 AGO - Oltre 100.000 persone hanno chiesto asilo in Spagna fra gennaio e luglio di quest'anno, secondo i dati diffusi dalla Commissione Spagnola di Aiuto al Rifugiato (Cear). La maggioranza delle richieste provengono da cittadini originari di Venezuela (37,8%), Colombia (25,8%), Perù (6,7%), Mali (6,3%) e Senegal (4,9%). Il 57,1% delle richieste è stato avanzato da uomini e il 42,9% da donne."Anche se i conflitti sono aumentati e hanno maggiore intensità in tutto il mondo, le persone che fuggono dalle proprie case per la situazione che vivono i propri Paesi d'origine continuano ad affrontare enormi difficoltà per ottenere rifugio", evidenzia Cear in un comunicato postato su X.La Ong insiste sulla necessità di stabilire vie legali di accesso "per evitare morti sulle rotte e riprodurre le buone pratiche per tutte le nazionalità, come i Centri di ricezione, attenzione e derivazione (Creade), che consentono di rendere più agili le richieste di asilo una volta sul territorio".(ANSAmed).

