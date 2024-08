Lufthansa estende a fine settembre sospensioni voli per Beirut

(ANSAmed) - FRANCOFORTE SUL MENO, 23 AGO - La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato di aver esteso la sospensione dei voli per Beirut fino al 30 settembre e per Tel Aviv e Teheran fino al 2 settembre, a causa delle tensioni regionali ancora elevate. I servizi precedentemente sospesi per Amman in Giordania ed Erbil in Iraq riprenderanno invece il 27 agosto, con i voli per quest'ultima che attraverseranno un "corridoio settentrionale" dello spazio aereo iracheno. In precedenza la compagnia aerea aveva dichiarato di voler evitare tutto lo spazio aereo iracheno e iraniano. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA