Onu, preoccupazione per crescenti tensioni a Tripoli

TUNISI - La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) esprime gravi preoccupazioni per le segnalazioni di mobilitazione delle milizie a Tripoli, comprese le minacce di usare la forza per risolvere la crisi della Banca centrale della Libia. Lo scrive la stessa Unsmil sui propri canali social chiedendo urgentemente una de-escalation immediata e sottolineando "che il dialogo è l'unica soluzione a tutti i problemi". La Missione "sta attivamente coinvolgendo le parti interessate rilevanti per raggiungere un accordo pacifico per risolvere la crisi sulla Banca centrale".



L'Unsmil ribadisce che la dimostrazione di potenza militare e scontri armati in quartieri densamente popolati sono inaccettabili e minacciano la vita e la sicurezza dei civili. La Missione sottolinea che questa non è una soluzione praticabile alla crisi attuale o alla prolungata situazione di stallo politico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA