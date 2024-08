'Hamas vendicherà Haniyeh uccidendo israeliani all'estero'

TEL AVIV - Hamas vuole vendicare l'assassinio del capo politico Ismail Haniyeh colpendo cittadini israeliani all'estero, come hanno rivelato fonti palestinesi all'emittente Channel 12. La decisione è stata presa due giorni dopo l'omicidio avvenuto a Teheran, attribuito a Israele ma mai rivendicato, dall'ufficio politico di Hamas. L'identità degli israeliani che potrebbero diventare un bersaglio, turisti o alti funzionari, non è stata specificata. La decisione rappresenta una svolta drammatica poiché finora era una strategia utilizzata da Hezbollah e dall'l'Iran mentre le milizie terroristiche di Gaza non hanno mai operato in questo modo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA