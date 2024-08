'Egitto accetterà nuova proposta su Rafah e asse Filadelfia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 AGO - Secondo la radio militare israeliana, sono stati fatti passi avanti nella trattativa tra il Cairo e Israele per quanto riguarda il valico di frontiera di Rafah, che è stato chiuso da quando Israele ha occupato il lato palestinese del confine tra Gaza e l'Egitto a maggio. Una fonte vicina al dossier ha riferito che i colloqui tra il team negoziale israeliano, rientrato ieri sera, e i funzionari egiziani sono stati "costruttivi" per garantire un accordo di cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Secondo le indiscrezioni, l'Egitto approverà le parti modificate del documento aggiornato consegnato dai direttori del Mossad David Barnea e dello Shin Bet Ronen Bar in relazione al Corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto che separa l'Egitto dalla Striscia di Gaza, dopo che il Cairo si era rifiutato di accettare il piano ponte degli Stati Uniti presentato dal segretario di Stato Antony Blinken a Doha la scorsa settimana.La fonte citata dalla Radio militare aggiunge che i negoziatori statunitensi ed egiziani stanno lavorando senza sosta per convincere Hamas a partecipare al prossimo round di negoziati indiretti, che si svolgerà probabilmente domenica. (ANSAmed).

