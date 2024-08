Mo: Tajani, governo continua a lavorare per un cessate il fuoco

(ANSAmed) - RIMINI, 22 AGO - "Il lavoro incessante del segretario di Stato Usa Antony Blinken e dei mediatori egiziani e qatarini ci lascia sperare che presto sia Israele che Hamas possano dare il loro assenso a un accordo per il cessate il fuoco che preveda il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, il pieno accesso degli aiuti alimentari e sanitari a Gaza e un'assistenza molto veloce e massiccia per una popolazione stremata da una guerra ormai insostenibile". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani in occasione della sua partecipazione al Meeting di Rimini."Il governo continua a lavorare affinché si possa trovare un accordo per un cessate il fuoco 'sostenibile' - osserva - in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.Per noi questo accordo è fondamentale anche per una de-escalation a livello regionale, incluso il confine israelo-libanese dove è presente la forza di interposizione delle Nazioni Unite, Unifil, di cui fanno parte anche i nostri militari". (ANSAmed).

