Negoziatori, 'Netanyahu sta sabotando l'accordo'. Lui nega

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 AGO - Funzionari coinvolti nei colloqui hanno accusato il primo ministro Benyamin Netanyahu di star intenzionalmente sabotando i negoziati con la dichiarazione ai familiari dei rapiti secondo cui "Israele non abbandonerà i corridoi Filadelfia e Netzarim in nessuna circostanza". Lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan."La dichiarazione è intesa a far saltare i negoziati", ha detto la fonte. "Il primo ministro sa che stiamo lavorando a soluzioni per Filadelfia e Netzarim prima del summit. Sa che ci sono progressi, e poi rilascia dichiarazioni che sono l'opposto di quello che ha concordato con i mediatori", ha aggiunto la fonte.L'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha intanto respinto categoricamente una notizia della televisione americana Pbs secondo cui Donald Trump gli avrebbe chiesto di respingere la proposta degli Stati Uniti su un accordo per lo scambio degli ostaggi prigionieri di Hamas e la tregua a Gaza."Si dice che l'ex presidente Trump sia in contatto telefonico con il premier israeliano, e che lo esorti a non concludere l'accordo in questo momento, perché aiuterebbe la campagna di Kamala Harris", ha affermato la conduttrice di Pbs News Hour Judy Woodruff. (ANSAmed).

