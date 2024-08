Libia: il governatore della Banca centrale rifiuta di dimettersi

TUNISI - Il governatore della Banca centrale libica, Al-Siddiq Al-Kabir, in una nota rifiuta di dimettersi dalla carica e di affidare la gestione della banca al nuovo consiglio di amministrazione scelto dal Consiglio presidenziale. Kabir di fatto sostiene che solo un accordo tra la Camera dei Rappresentanti e l'Alto Consiglio di Stato potrà rimuoverlo.



La presa di posizione di Al-Siddiq Al-Kabir arriva dopo la recente decisione del Consiglio presidenziale di Tripoli di nominare Mohamed Al-Shukri governatore della Banca Centrale al suo posto "per attuare la Risoluzione della Camera dei Rappresentanti di Bengasi, relativa all'elezione di un nuovo governatore della Banca Centrale della Libia e alla formazione di un nuovo consiglio di amministrazione per la banca". Il Consiglio presidenziale ha confermato pochi giorni fa in una nota che questa decisione è stata presa all'unanimità da tutti i suoi membri, nell'ambito della sua responsabilità nazionale di preservare le risorse della Libia e di evitare che subiscano danni, si legge sul The Libya Observer.





