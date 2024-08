Forum famiglie ostaggi, 'Netanyahu ha silurato l'accordo'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 AGO - Il forum delle famiglie degli ostaggi accusa il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu "di aver silurato la trattativa" con Hamas per la restituzione dei rapiti israeliani prigionieri da oltre 10 mesi a Gaza.Secondo due associazioni di rapiti e soldati morti che oggi lo hanno incontrato, il premier ha dichiarato che l'Idf non lascerà i corridoi di Filadelfia e Netzarim "in nessuna circostanza" ed ha proseguito affermando "di non essere sicuro che ci sarà un accordo" con l'organizzazione islamica."Le affermazioni del primo ministro sono di fatto l'abbandono degli ostaggi al proprio destino", afferma il forum. "Non stanno soffrendo, stanno anche morendo", hanno detto i familiari, riferendosi ai commenti del premier durante una riunione di gabinetto il mese scorso in cui affermò che gli ostaggi "stanno soffrendo ma non stanno morendo". (ANSAmed).

