Hrw, raid israeliani su porto Yemen 'possibili crimini di guerra'

DUBAI - Il raid aereo israeliano di luglio contro un porto dello Yemen controllato dai ribelli Houthi, così come l'attacco di droni da parte di questi ultimi a Tel Aviv, potrebbero costituire possibili "crimini di guerra". Lo afferma Human Rights Watch. Il 20 luglio Israele ha bombardato il porto strategico di Hodeida, il principale punto di ingresso di merci e aiuti umanitari nelle zone sotto il controllo dei ribelli yemeniti. Il raid è stato effettuato due giorni dopo un attacco di droni Houthi a Tel Aviv, che ha provocato la morte di una persona e potrebbe anche costituire un crimine di guerra, secondo Hrw. La risposta israeliana ha provocato 9 morti, secondo gli Houthi, e causato enormi incendi che hanno divorato diversi depositi di carburante nel porto di Hodeida.



"Almeno 6 civili" sono stati uccisi negli attacchi che "hanno causato 80 feriti", ha detto Hrw. L'Ong per i diritti umani ha aggiunto che il porto preso di mira era "essenziale per la consegna di cibo e altri beni di prima necessità". L'esercito israeliano aveva affermato che l'area portuale presa di mira era la "principale via di rifornimento per il trasporto di armi iraniane" verso lo Yemen. Gli attacchi "hanno danneggiato o distrutto almeno 29 dei 41 serbatoi di stoccaggio del petrolio del porto, nonché le uniche due gru", ha affermato Hrw.



Secondo l'Ong, i danni provocati dagli attacchi israeliani rischiano di peggiorare le condizioni di vita di milioni di persone nello Yemen, Paese povero della penisola arabica, afflitto dal 2014 da una guerra tra gli Houthi e il governo che ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi al mondo.





