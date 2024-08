Casa Bianca condanna ultime violenze dei coloni in Cisgiordania

(ANSAmed) - ROMA, 16 AGO - La Casa Bianca condanna le ultime violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania e critica le autorità dello Stato ebraico per non essere regolarmente intervenute in tempo per prevenire gli attacchi contro i palestinesi. Tali episodi "sono inaccettabili e devono cessare", ha affermato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano in una dichiarazione rilasciata al quotidiano Times of Israel. "Le autorità israeliane devono adottare misure per proteggere tutte le comunità dai danni: ciò include intervenire per fermare tale violenza e chiedere conto a tutti gli autori di tale violenza", aggiunge il funzionario Usa.Decine di coloni a volto coperto hanno partecipato ieri ai disordini nel villaggio di Jit, nel nord della Cisgiordania. Il Ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha riferito che un 23enne del posto è stato ucciso da "proiettili dei coloni". Fonti della sicurezza israeliane hanno detto che non è chiaro chi abbia sparato. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di essere riuscite a fermare un sospetto in relazione alla rivolta, che secondo il gruppo per i diritti umani Yesh Din ha visto l'incendio di almeno quattro case e sei auto a Jit. Le violenze dei coloni sono state condannate ieri sera dal premier Benyamin Netanyahu, dal presidente Yitzhak Herzog e dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. (ANSAmed).

