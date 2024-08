Khamenei: 'Non dobbiamo piegarci alle richieste dei nemici'

TEHERAN - "L'obiettivo dei nemici dietro la loro guerra psicologica in campo militare è creare paura e farci ritirare": lo ha detto la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sottolineando che "secondo il Sacro Corano, qualsiasi ritirata non tattica in qualsiasi campo militare, politico, propagandistico ed economico porterà all'ira divina". "Per contrastare tali stratagemmi dei malintenzionati, non dovremmo sentirci deboli, isolati e passivi e invece dobbiamo fare affidamento sulle nostre capacità, non esagerare sul potere dei nemici e non piegarci alle loro richieste", ha aggiunto Khamenei, secondo la Tv di Stato iraniana.

