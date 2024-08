Familiari ostaggi: 'A Doha non vada solo il capo del Mossad'

TEL AVIV - Le famiglie degli ostaggi, in particolare delle soldatesse 19enni rapite nella base di Nahal Oz, hanno riferito a Ynet di aver ricevuto nei giorni scorsi informazioni secondo cui domani a Doha per la parte israeliana andrà solo il capo del Mossad Daviv Barnea, senza quello dello Shin Bet Ronan Bar e dell'inviato per l'esercito Nitzan Alon. I familiari chiedono che la delegazione venga ampliata, temendo che questo possa significare un mandato ristretto da Netanyahu: 'Significherebbe lasciare le ragazze e gli altri a Gaza". La decisione finale spetterà alla riunione preparatoria che avrà luogo questa sera, prima del vertice.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA