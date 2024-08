'Il Cairo cerca di convincere Hamas a partecipare ai colloqui'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 AGO - Il Cairo sta tentando di convincere Hamas a partecipare ai colloqui di ferragosto per confutare le accuse israeliane secondo cui il gruppo islamista starebbe ostacolando gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Lo ha riferito una fonte egiziana citata dal quotidiano libanese Al-Akhbar, dopo che Hamas ha annunciato che non ha intenzione di inviare negoziatori al summit previsto per giovedì prossimo a Doha. Il Cairo, secondo la fonte, starebbe facendo pressione per una sospensione temporanea dei combattimenti della durata di alcuni giorni, come opportunità per "prendere fiato e lavorare per prolungare il cessate il fuoco". (ANSAmed).

