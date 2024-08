Tunisia: Ong chiede più misure contro femminicidi

(ANSAmed) - TUNISI, 12 AGO - Alla vigilia della Giornata nazionale della donna tunisina, che celebra domani il 68mo anniversario dell'entrata in vigore del Codice dello Statuto Personale, rivoluzionario per l'epoca per quanto riguarda i diritti delle donne in un paese arabo, l'associazione tunisina Aswat Nissa ha deplorato in un comunicato "il clima populista-conservatore e autoritario che regna in Tunisia e che genera un livello senza precedenti di violenza contro le donne", sottolineando che dall'inizio dell'anno fino al 9 agosto scorso sono stati commessi tredici femminicidi.L'associazione denuncia una politica lassista e inefficace che non solo non lotta contro il fenomeno, ma stabilisce di fatto l'impunità e priva le donne vittime di violenza della protezione richiesta. "La società civile continua a mettere in guardia dal fenomeno e a chiedere alle autorità di avviare una politica seria ed efficace contro la violenza contro le donne, ma lo Stato, il ministero delle Donne in questo caso, fa orecchie da mercante e si accontenta di "folcloristiche "inaugurazioni, di centri di accoglienza il cui rendimento è lungi dall'essere sufficiente", denuncia Aswat Nissa.Riferendosi al recente duplice femminicidio commesso a Ezzahrouni e all'allarmante aumento del numero delle vittime di quest'anno, l'associazione tunisine ritiene che non si tratti di episodi isolati ma "frutto di un discorso d'odio banalizzato" e che "il fenomeno sia un indicatore del deterioramento dei diritti delle donne in Tunisia".Infine, esorta le autorità ad agire rapidamente, aumentando le case di protezione e fornendo servizi di assistenza e protezione alle donne vittime o minacciate di violenza. Aswat Nissa invita inoltre le autorità ad adottare misure immediate per combattere questo fenomeno crescente, per lottare contro l'incitamento all'odio contro le donne e a rafforzare le leggi dissuasive. "Occorre intraprendere un'opera di sensibilizzazione sul rispetto dei diritti delle donne e diffondere una cultura di uguaglianza e non violenza, incoraggiare il rispetto della sacralità fisica e morale della donna e preservarne la dignità", conclude il comunicato.(ANSAmed).

