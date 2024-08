Ministro Esteri Libano 'rilascio ostaggi e tregua subito'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 AGO - Il ministro degli Esteri libanese Abdullah Bou-Habib ha rilasciato oggi una dichiarazione insolita, rilanciata dai media israeliani, dopo un incontro con il primo ministro Najib Mikati, in cui ha chiesto "il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza e il cessate il fuoco". Bou-Habib ha detto che il "Libano sostiene gli appelli di Usa, Egitto e Qatar a riprendere i colloqui il 15 agosto". Secondo lui "i palestinesi a Gaza, i sequestrati e le loro famiglie stanno soffrendo molto, bisogna aiutarli". "Il governo libanese ritiene che sia giunto il momento di agire con decisione e che non vi sia spazio per ulteriori ritardi", ha affermato. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA