L'Ue si unisce a Usa-Egitto-Qatar, 'cessate il fuoco subito'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 09 AGO - "L'Ue si unisce all'Egitto, al Qatar e agli Stati Uniti nel loro appello a concludere senza indugio l'accordo di cessate il fuoco e di liberazione degli ostaggi". Lo scrive su X l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell."Ribadiamo il nostro pieno sostegno alla loro mediazione per porre fine all'insopportabile ciclo di sofferenza. L'accordo aprirà anche la strada alla de-escalation a livello regionale", evidenzia.Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime il suo "fermo sostegno agli sforzi condotti da Stati Uniti, Egitto e Qatar per contribuire a raggiungere la pace e la stabilità" di cui il Medio Oriente "ha bisogno"."Serve un cessate il fuoco a Gaza ora. È l'unico modo per salvare vite, ripristinare la speranza di pace e garantire il ritorno degli ostaggi", scrive su X. (ANSAmed).

