Libia: Onu esorta tutte le parti ad allentare le tensioni

(ANSAmed) - TUNISI, 09 AGO - La Missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil) monitora con preoccupazione la recente mobilitazione delle forze in varie parti della Libia, in particolare nelle regioni meridionali e occidentali ed elogia gli sforzi in corso per allentare la situazione e prevenire ulteriori tensioni. Lo scrive la stessa Unsmil sui propri canali social, "esortando tutte le parti a esercitare la massima moderazione ed evitare qualsiasi azione militare provocatoria che potrebbe essere percepita come offensiva e potrebbe mettere a repentaglio la fragile stabilità della Libia e la sicurezza del suo popolo".L'Unsmil richiede comunicazione e coordinamento continui tra le forze affiliate all'Lna (Esercito nazionale libico dell'Est) e al Gnu (forze armate del governo di unità nazionale di Tripoli). L'Unsmil "si rammarica che questi sviluppi coincidano con l'84mo anniversario della fondazione dell'esercito libico e ricorda l'attuale divisione di questa istituzione vitale". In questa occasione, la Missione Onu "ricorda a tutti gli attori militari e di sicurezza l'importanza di istituzioni militari e di sicurezza unificate, responsabili e professionali" sottolineando di essere "pronta a facilitare il dialogo a tal fine e a fornire tutta la competenza e il supporto tecnico".(ANSAmed).

