Erdogan, uccisione Haniyeh dimostra che Israele non vuole tregua

(ANSAmed) - ISTANBUL, 08 AGO - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che "con l'assassinino del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, Israele ha ancora una volta dimostrato che non ha intenzione di raggiungere un cessate il fuoco". Erdogan si è espresso in questi termini durante un colloquio con l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ad Ankara.Il leader turco ha aggiunto che "Israele ha cercato di aumentare la tensione nella regione con i suoi attacchi contro i territori palestinesi e il Libano e che la comunità internazionale deve compiere passi efficaci per fermare l'aggressione di Israele, che negli ultimi giorni è aumentata", riferisce la presidenza della Repubblica turca. Durante il colloquio, Erodgan ha detto che la Turchia intende aumentare i suoi sforzi per ottenere risultati rispetto alla pace nella regione assieme al Qatar. (ANSAmed).

