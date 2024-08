Usa, pronti a difendere noi e Israele in modo appropriato

(ANSAmed) - WASHINGTON, 07 AGO - "Se ci sarà un'escalation" in Medio Oriente gli Stati Uniti sono "pronti a difendere Israele e noi stessi nel modo appropriato". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.(ANSAmed).

