Netanyahu, 'restate calmi, siamo pronti a difesa e attacco'

TEL AVIV - "Stiamo proseguendo verso la vittoria. So che i cittadini israeliani sono in allerta e vi chiedo una cosa: rimanete calmi e composti. Siamo preparati sia per la difesa che per l'attacco, stiamo colpendo i nostri nemici e siamo anche determinati a difenderci", ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che oggi ha visitato la base di reclutamento dell'esercito di Tel Hashomer. Parlando alle truppe ha espresso il suo orgoglio per i soldati definendoli la "spina dorsale della nazione".





