Imbarcazione Handala con attivisti per Gaza venerdì a Messina

(ANSAmed) - PALERMO, 07 AGO - L'imbarcazione Handala sta navigando verso Messina dove arriverà la mattina di venerdì. Il circolo Arci Thomas Sankara invita la città, il 9 agosto, alle ore 11, a salutare l'equipaggio di attivisti, giunti da tutti il mondo, per raggiungere Gaza via mare.Lo scorso 1 agosto a Messina sono stati presentati gli obiettivi di questa operazione e della Missione FFC 2024 "Per i bambini di Gaza". La Freedom flotilla coalition (FFC) è un movimento di solidarietà popolare internazionale, nato nel 2010, composto da organizzazioni della società civile che supporta e sostiene iniziative provenienti da molti paesi con l'obiettivo di sfidare e porre fine all'assedio, al blocco e all'embargo attuato da Israele su Gaza, dice l'Arci."Quella di Messina è l'unica tappa italiana, l'ultimo approdo europeo sarà quello di Malta prima che Handala possa sfidare il blocco navale illegale operato da Israele - prosegue - Il coordinamento Messina-Palestina ringrazia quanti hanno donato medicinali e presidi sanitari che saranno caricati sull'Handala per portare aiuti umanitari. Purtroppo, altre imbarcazioni e carghi pronti a salpare per Gaza, sono rimasti agli ormeggi a causa della pressione d'Israele sugli Stati europei. Abbiamo, per questo, dovuto fermare la raccolta, e a malincuore rinunciare alle offerte di tante cittadine e cittadini messinesi". Handala ormeggerà alla passeggiata a mare di fronte Marina di Nettuno. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA